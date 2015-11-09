PHP сделать сортировку по столбцу

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Смотрите скриншот https://yadi.sk/i/oktDPiCZkEHKf Для отмеченных красными прямоугольниками столбцов нужно сделать сортировку по убыванию либо возрастанию. Достаточно клацнуть мышью по полю.
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