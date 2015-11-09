Доработки интернет-магазина на codeigniter

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Нужен горамотный и ответственный программист для выполнения ТЗ по интернет-магазину на платформе codeigniter. Среди задач расширение функционала в адмике, и добавление дополнительных блоков на страницу товара, категории и главную. Работа по ТЗ. 

8 лет назад
Copy-Seo
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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