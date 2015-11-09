Сделать голосование на готовом сайте WP

$30
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок191 просмотр
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10 позиций для голосования, к каждому номеру/строке присвоена песню, за которую нужно будет голосовать/или не голосовать посетителю сайта.

В идеале как-то так: песня с возможностью прослушать ее, и рядом кнопочка, если нажимаешь на какую-нибудь песню, то сразу появляется надпись "Спасибо, ваш голос принят". Если человек пытается еще раз проголосовать, то появляется окно "Извините, но вы уже проголосовали". Типа как здесь: http://www.shanson.tv/hitparadtv/?dovote=1

Голосование должно быть закрытым. Чтобы не могли посмотреть сколько и за кого проголосовало. желательно ограничить количество возможностей для голосования до 1 в месяц.

8 лет назад
aostars204
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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