Сделать голосование на готовом сайте WP

10 позиций для голосования, к каждому номеру/строке присвоена песню, за которую нужно будет голосовать/или не голосовать посетителю сайта.

В идеале как-то так: песня с возможностью прослушать ее, и рядом кнопочка, если нажимаешь на какую-нибудь песню, то сразу появляется надпись "Спасибо, ваш голос принят". Если человек пытается еще раз проголосовать, то появляется окно "Извините, но вы уже проголосовали". Типа как здесь: http://www.shanson.tv/hitparadtv/?dovote=1

Голосование должно быть закрытым. Чтобы не могли посмотреть сколько и за кого проголосовало. желательно ограничить количество возможностей для голосования до 1 в месяц.