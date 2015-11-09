Shopify Developer

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеем: встроенную бд от шопифай, есть доступ только к админке сайта. 

Надо реализовать следующее: 

На форме логина будет кнопка prntscr.com/8yxqk6 при нажатии на кнопку появляется форма 

prntscr.com/8yxroe . В этой форме должна быть валидация как фрон енд так и бек енд, на бек енде должны быть помимо валидации 2 проверки: 

1 – на существование пользователя 

2 – активирован у него аккаунь или нет 

Все это должно делатся через ajax 

Если ошибки то выводит что за ошибка, если успешно то отправляет письмо пользователю 

Shopify Developer

8 лет назад
leleka-office
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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