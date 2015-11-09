Всем привет. Задача - написать плагин для Wordpress. Плагин должен создать кастомный тип контента "Event". Поля этого типа контента: Title [s]Description[/s] не используется. Date - простой текстовый инпут. Больше никаких полей пока не надо. Админ добавляет события. Они должны вывестись на фронтенде. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем: встроенную бд от шопифай, есть доступ только к админке сайта.
Надо реализовать следующее:
На форме логина будет кнопка prntscr.com/8yxqk6 при нажатии на кнопку появляется форма
prntscr.com/8yxroe . В этой форме должна быть валидация как фрон енд так и бек енд, на бек енде должны быть помимо валидации 2 проверки:
1 – на существование пользователя
2 – активирован у него аккаунь или нет
Все это должно делатся через ajax
Если ошибки то выводит что за ошибка, если успешно то отправляет письмо пользователю
Shopify Developer
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