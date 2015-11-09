Имеем: встроенную бд от шопифай, есть доступ только к админке сайта.

Надо реализовать следующее:

На форме логина будет кнопка prntscr.com/8yxqk6 при нажатии на кнопку появляется форма

prntscr.com/8yxroe . В этой форме должна быть валидация как фрон енд так и бек енд, на бек енде должны быть помимо валидации 2 проверки:

1 – на существование пользователя

2 – активирован у него аккаунь или нет

Все это должно делатся через ajax

Если ошибки то выводит что за ошибка, если успешно то отправляет письмо пользователю

Shopify Developer