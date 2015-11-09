Простой плагин для Wordpress

Всем привет.

Задача - написать плагин для Wordpress.

Плагин должен создать кастомный тип контента "Event".

Поля этого типа контента:

Title

Description не используется.

Date - простой текстовый инпут.

Больше никаких полей пока не надо.

Админ добавляет события. Они должны вывестись на фронтенде. Для этого нужно

создать шаблон произвольной страницы (

https://developer.wordpress.org/themes/template-files-section/page-template-files/page-templates/

) и выводить события через него, а не через код плагина. В админке

будет создана страница и ей будет присвоен этот шаблон.

Общий шаблон сайта будет https://wordpress.org/themes/bootstrap-basic/

Пока это весь функционал. Занять должен ориентировочно 1-2 часа. Далее будут доработки за отдельные деньги.

Просьба откликаться только тем, кто сможет продолжить разработку плагина,

учитывая что в нём будет работа с внешними API и AngularJS.

Так же очень желательно прикладывать к заявке ссылку на пример вашего PHP (ООП) / JS (angular) кода.