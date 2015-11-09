Простой плагин для Wordpress

Отслеживание статуса заказа на сайте konturline.ru не работает, не приходят уведомления о поступлении заказа и т. п. 1.В каждой карте товара каталога [url=http://konturline.ru/]konturline.ru[/url] должна появиться кнопка КУПИТЬ ОПТОМ которая должна вести в подраздел каталога именно этой же категории ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Задача - написать плагин для Wordpress.
Плагин должен создать кастомный тип контента "Event".
Поля этого типа контента:
Title
Description не используется.
Date - простой текстовый инпут.
Больше никаких полей пока не надо.
Админ добавляет события. Они должны вывестись на фронтенде. Для этого нужно
создать шаблон произвольной страницы (
https://developer.wordpress.org/themes/template-files-section/page-template-files/page-templates/
) и выводить события через него, а не через код плагина. В админке
будет создана страница и ей будет присвоен этот шаблон.
Общий шаблон сайта будет https://wordpress.org/themes/bootstrap-basic/
Пока это весь функционал. Занять должен ориентировочно 1-2 часа. Далее будут доработки за отдельные деньги.
Просьба откликаться только тем, кто сможет продолжить разработку плагина,
учитывая что в нём будет работа с внешними API и AngularJS.
Так же очень желательно прикладывать к заявке ссылку на пример вашего PHP (ООП) / JS (angular) кода.
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