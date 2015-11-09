Сделать редирект по API ЯндексМетрики

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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На основе API Яндекс Метрики разработать скрипт перенаправления трафика, разделяя его по полу и возрасту.

К примеру, имеем источник смешанного (миксового) трафика, направляем его на ваш URL, который в режиме реального времени через API Метрики определяет демографические признаки, и, например, мужчин от 20 до 30 лет шлет на просмотр фильмов, от 30 до 50 лет шлет смотреть на рекламу авто, женщин на товары для дома, а детям показывает онлайн игры.

Если не удается определить пол и возраст, направляем на резервный url "для всех".

Самое главное, нужно определить сможет ли всё это определение работать без задержек. Цена вопроса примерная. Пишите в ЛС, возможно есть иные идеи по сегментации демографии трафика. Просто на мой взгляд, в Метрике 90% определяется правильно и быстро.

8 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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