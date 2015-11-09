Сделать редирект по API ЯндексМетрики

Сделать сайт наподобии http://khl.kiev.ua/ . Все подробности в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе API Яндекс Метрики разработать скрипт перенаправления трафика, разделяя его по полу и возрасту.
К примеру, имеем источник смешанного (миксового) трафика, направляем его на ваш URL, который в режиме реального времени через API Метрики определяет демографические признаки, и, например, мужчин от 20 до 30 лет шлет на просмотр фильмов, от 30 до 50 лет шлет смотреть на рекламу авто, женщин на товары для дома, а детям показывает онлайн игры.
Если не удается определить пол и возраст, направляем на резервный url "для всех".
Самое главное, нужно определить сможет ли всё это определение работать без задержек. Цена вопроса примерная. Пишите в ЛС, возможно есть иные идеи по сегментации демографии трафика. Просто на мой взгляд, в Метрике 90% определяется правильно и быстро.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
1. Создать личный кабинет пользователя (Персональные данные, фото, история отзывов "ИБ") 2. Форма отзыва в модальном окне. Запись в ИБ с привязкой к элементу который комментируют 3. Форма с заказом так же в модальном окне. (Ввод даты, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Необходимо доработать сайт на Modx ritual24.com: добавить модуль магазина, создать конструктор заказа по определенным критериям товаров, настроить функцию обратной связи и оплаты, настроить сортировку товаров по базовым пакетам. Просьба вместе с предложениями высылать примеры аналогичных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $120
Доработка ИМ - сейчас срочно, довёрстка карточки товара, подключение модулей отзывов, выбора валют и т.п. мелочи срок 2-3 часа на всю работу. Оплата 120$ по готовности, без авансаВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/ На ним есть 4 формы для заявок. Все они работают на одном php файле 1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм. 2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нуженкалендарь бронирования для сайта как здесь: [url=http://www.quest-club.ru/scheduler]http://www.quest-club.ru/scheduler[/url] тз в приложении https://yadi.sk/i/4Jkya-T2kKtCaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
У нас есть самописная система учета поступлений/продаж продукции которая нуждается в постоянных доработках. Ищем заинтересованного программиста для долгосрочного сотрудничества. От вас - стоимость часа работы и описания аналогичного опыта работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
1) Требуется создать универсальный скрипт, который будет отправлять email и смс с данными указанными в форме на сайте http://shumoizolyaciya.kz/ 2) Скрипт должен легко настраиваться и встраиваться на уже созданный сайт, подключаясь к уже свёрстанной форме отправки(кол-во ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
В 4 сайтах есть дыра, в результате чего создается огромное количество страниц. (пример на одном из сайтов http://prntscr.com/8y6cng ответ от хостинга На вашем аккаунте обнаружены файлы, содержащие вредоносный код. Используя данное вредоносное программное обеспечение, злоумышленники производят атаки сторонних серверов, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо: - Развернуть «1С-Битрикс24» Корпоративный портал - ИМЕТЬ ПОРТФОЛИО и (!) обязательно опыт внедрения в компанию по аренде недвижимости (в крайнем случае любой другой аренде, где товар проходит цикл: активный/неактивный, аналогичный аренде квартир) - Иметь возможность дать коснультации/предложения/советы. - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад