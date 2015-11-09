Доработать форму обратного заказа с однастроничнника

Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/

На ним есть 4 формы для заявок.

Все они работают на одном php файле

1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм.

2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять рамку 1 до оранжевого фона 2

3) Нужно сделать, что бы нельзя было отправлять форму:

а) Если в графе телефон не заполнено минимальное количество цифр (9)

2) Если в графе телефон есть буквы

При этом, на 5 сек. должна появляться по центру табличка(рисунок) Который я потом сам смогу менять