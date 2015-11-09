Доработать форму обратного заказа с однастроничнника

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/

На ним есть 4 формы для заявок.

Все они работают на одном php файле

 

1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм.

2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять рамку 1 до оранжевого фона 2

3) Нужно сделать, что бы нельзя было отправлять форму:

                а) Если в графе телефон не заполнено минимальное количество цифр (9)

                2) Если в графе телефон есть буквы  

При этом, на 5 сек. должна появляться по центру табличка(рисунок) Который я потом сам смогу менять

8 лет назад
victor-aridan
Виктор 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Требуется php программист с опытом работы с Laravel 4

    У нас есть самописная система учета поступлений/продаж продукции которая нуждается в постоянных доработках. Ищем заинтересованного программиста для долгосрочного сотрудничества. От вас - стоимость часа работы и описания аналогичного опыта работы

    PHPLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать/предложить скрипт для отправки email и смс с сайта

    $20

    1) Требуется создать универсальный скрипт, который будет отправлять email и смс с данными указанными в форме на сайте http://shumoizolyaciya.kz/ 2) Скрипт должен легко настраиваться и встраиваться на уже созданный сайт, подключаясь к уже свёрстанной форме отправки(кол-во ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Wordpress - вирус, нужна помощь.

    В 4 сайтах есть дыра, в результате чего создается огромное количество страниц.  (пример на одном из сайтов http://prntscr.com/8y6cng  ответ от хостинга На вашем аккаунте обнаружены файлы, содержащие вредоносный код.  Используя данное вредоносное программное обеспечение, злоумышленники производят атаки сторонних серверов, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Внедрение «1С-Битрикс24» Корпоративный портал

    Необходимо:  - Развернуть «1С-Битрикс24» Корпоративный портал  - ИМЕТЬ ПОРТФОЛИО и (!) обязательно опыт внедрения в компанию по аренде недвижимости (в крайнем случае любой другой аренде, где товар проходит цикл: активный/неактивный, аналогичный аренде квартир)  - Иметь возможность дать коснультации/предложения/советы.  - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проблемка с функционалом

    Есть сайт mapper.by  Одна проблемка  , прошу помощи по sql или что то в этом роде если это возможно вообщем когда заходишь на mapper.by в форме поиска выбираю автосервисы и нажимаю поиск то выдает в правом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Калькулятор на Wordpress

    Сделать калькулятор один в один как тут: okontorg.ru/osteklenie_balkonov/kalkulyator_ostekleniya_balkonov Встроить в сайт на Wordpress balkon-minsk.by, все параметры чтобы менялись из админки. Оплата по факту Вебмани до 3000 руб. Выберу исполнителя по цене/отзывам

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад