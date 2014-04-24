victor-aridan

Нужно придумать логотип для зала Зал называется "Kyiv Bunker Gym" со временем "Kyiv Bunker CrossFit" По этому нужно сразу три варианта текста"Kyiv Bunker" "Kyiv Bunker Gym" "Kyiv Bunker CrossFit" Фото зала в приложенных файлахЗал в подвалеТематика военная и спортивнаяВ ...
Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Google Adwords
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно создать логотип для кампании по настройке контекстной рекламы(Реклама в поиске). Желательно во флет дизайне Название фирмы "vkontekste.biz"Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Вот сайт http://www.pufi.com.ua/ Фид уже создан и залит. После установки нужно будет объяснить мне в письменной форме, что было сделано и как. Сам код предоставлю. Останеться правильно прописать и установить этот код куда-то. dynx_itemid dynx_itemid2 dynx_pagetype dynx_totalvalueВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Вот сам сайт http://sova-rukodelnica.com.ua/ Готовые взяться за работу пишите в форму на сайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, есть сайт http://catonthetoilet.rastem.com.ua/ На ним есть 4 формы для заявок. Все они работают на одном php файле 1) Нужно чтоб когда приходили заявки, было указанно с какой из четырех форм. 2) Нужно поправить рамку для "заказать звонок" Поднять ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать одностраничник. Дизайн и тексты готовы. На нем должна работать форма "телефон и имя" После отправки формы Должна появляться страница "Спасибо за заказ"(ее верстать не нужно)HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать так, что бы текст во всех "категориях" сайта был под товарами, а в самом коде страниц размещался перед товарами. Вот пример категории http://happyshop-com-ua.1gb.ua/index.php?route=product/category&path=33 В данный момент все как на рисунке 1 во ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно что бы на страницах категорий текст был внизу товаров, но при этом в коде оставался выше товаров. http://footbik.in.ua/detskiye/Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать так, что б на главной странице, логотип не был кликабельным (а был обычной картинкой), а на других страницах оставался таким как есть (кликабельной ссылкой на главную.). Вот сайт http://footbik.in.ua/Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть пример рисунок 3 Нужно сделать Изменения у рисунка 8: 1)Поменять цвет скакалки (сделать такой как на 3) 2)Сделать скакалку на прозрачном фоне 3)Сделать металлические наконечники на ручках короче (такие как на рисунке 3)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вот страничка http://ratroks.com.ua/lp/index.html Тексту нужно сделать читабельным и интересным, передав уже имеющийся смысл. поменять текст нужно: 1) под заголовком 2) Характеристики гидратора (можно не списком) 3) Фразу (ВОДА, МЕДИКОМЕНТЫ И САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ БУДЕТ С ТОБОЙ) 4) ОтзывыКопирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать рерай адаптировав его под другой интернет магазин http://newbattery.com.ua/-3000зн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доработка шапки На рисунке 1 Показана шапка которая есть сейчас На рисунке 2 Показано как нужно все расположить На рисунке 3 Показан конечный результат 1) Лого а)Должно бить отцентрировано по вертикали. 2) Поиск а) укорочен б) сделан шире по вертикали в) Линза ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать анализ 570 сайтов на тиц и пр результат нужен в excel в строке: стобец A сайт столбец B тиц столбец C pr Жду ваши предложения.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Пример сайт http://pianotes.ru интегрировали так https://vk.com/app3363620_-18058865 Мой сайт - на движке opencart Жду предложенияИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать похожее приложение вконтакте https://vk.com/futbogolik?ad_id=15403543&mid=9894974#/category/ya-ukrainets-82122/ Ваша цена и сроки?Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует цена фотосъемки и обработки фото. Товар: сумки, рюкзаки, чехлы. Цену укажите за один готовый отснятый товар. Место фотосъемки Киев. В среднем разовый заказ от 10 до 50 товаровФотосъемка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый дизайн сайта, нужно сделать css валидный шаблон. Интересует цена исполнения?Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
У меня магазин на opencart 1.5.3.1 Не могу установить vqmode. Кто и за сколько готов сделать эту работу. Вот адрес сайта http://ratroks.com.uaИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужно исправить 49 ошибок в верстке сайта footbik.in.ua а точнее убрать вот эти ошибки. http://validator.w3.org/check?uri=footbik.in.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад