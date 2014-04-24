victor-aridan

Добрый день. Нужно сделать так, что бы текст во всех "категориях" сайта был под товарами, а в самом коде страниц размещался перед товарами. Вот пример категории http://happyshop-com-ua.1gb.ua/index.php?route=product/category&path=33 В данный момент все как на рисунке 1 во ...