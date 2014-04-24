victor-aridan

Виктор victor-aridan

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Google Adwords

Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Google Adwords

Google Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
год назад
Разработать Логотип для зала функционального тренинга
Дякую Віктору за надану можливість. Рекомендую до співпраці
Все виконано вчасно, всі побажання враховані, креативно і гармонічно. Просто супер. Дякую
Ответный отзыв
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Виктор замечательный заказчик. Четко поставил задачу, всегда был на связи, а также вдобавок приятен в общении. Оплата вовремя. В целом, никаких нареканий. Рекомендую к сотрудничеству и сам, с удовольствием, готов поработать еще!
Приятно было поработать. Всегда положительно относился к корректировкам, предоставлял по несколько вариантов. Побольше б таких специалистов. Рекомендую
Ответный отзыв
VladKorn
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Верстка одностраничника
Отличный заказчик. Задачи дает ясные и никаких проблем с оплатой.
Все четко и в срок сделано. Спасибо.
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biluy11
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Обработка фотографии товара (скакалки)
Конкретный и четкий заказчик, никаких проблем! Рекомендую!!!
Быстро, и умеет прислушиваться к заказчику.
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Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен баннер для интернет магазина
Все прошло успешно. Приятный заказчик, с оплатой не было проблем.
Спасибо, мне понравилось сотрудничать.
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