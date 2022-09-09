Разработать Логотип для зала функционального тренинга

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Завершен16 заявок465 просмотров

Нужно придумать логотип для зала

Зал называется "Kyiv Bunker Gym"  со временем "Kyiv Bunker CrossFit"  По этому нужно сразу три варианта текста"Kyiv Bunker"

"Kyiv Bunker Gym"

"Kyiv Bunker CrossFit"

Фото зала в приложенных файлахЗал в подвалеТематика военная и спортивнаяВ логотипе можна использовать год создания 2022 и символ города Киева Лист каштанаВ зале используется бетон, фанера, метал крашеный в черный, канаты.

Для исполнителя желательно знать что такое кроссфитМожна использовать военной зелёный цвет

В зале логотип будет на стене справа от белой доски, скорее всего с подсветкой

Логотип может быть как с рисунком так и без, вариант рассматриваю но рисунок приветствуется

Жду ваши заявки и предложения

3 года назад
victor-aridan
Виктор 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
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3 года назад
$150
7 дней
Все виконано вчасно, всі побажання враховані, креативно і гармонічно. Просто супер. Дякую
Дякую Віктору за надану можливість. Рекомендую до співпраці

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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