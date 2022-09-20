Логотип Суши бренда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки1250 просмотров
#1$50

Нужно сделать индивидуальный современный логотип во всех форматах( векторе и в нужных форматах. отдельно знак, отдельно шрифтовое начертание, всё вместе, в монохромном цвете...........) , направление бизнеса суши доставка + суши ресторан, цвета на ваш выбор(предпочтения изумрудный с золотом), переделанные логотипы с мира интернета не рассматриваются,

,,TopSushi,,

3 года назад
startwork
Марьян 
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2 года назад

Победитель конкурса

Egoryushka
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3 года назад
Рекомендую!!!
Прекрасный заказчик и человек!

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