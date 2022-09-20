# 1 — $ 50

Нужно сделать индивидуальный современный логотип во всех форматах( векторе и в нужных форматах. отдельно знак, отдельно шрифтовое начертание, всё вместе, в монохромном цвете...........) , направление бизнеса суши доставка + суши ресторан, цвета на ваш выбор(предпочтения изумрудный с золотом), переделанные логотипы с мира интернета не рассматриваются,

,,TopSushi,,