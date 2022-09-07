Создать логотип

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Завершен10 заявок266 просмотров

Нужно создать логотип для магазина предоставляющий копировальные услуги.

3 года назад
guest_16612778388292
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
все было супер. Надежда шла на встречу, не торопила с выбором. не медлила с правками.
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

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Виталий
 
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tverdohlibnadia
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