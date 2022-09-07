Требуется разработать уникальный современный логотип для бренда доставки суши и ресторана. Логотип должен быть представлен во всех необходимых форматах, включая векторный. Необходимо предоставить отдельный знак и шрифтовое начертание. Предпочтительные цвета: изумрудный с золотом. Обращаем внимание, что переделанные логотипы не рассматриваются.