Требуется разработка логотипа для магазина кроссовок AirStep. Логотип должен содержать изображение кроссовка на облачке и надпись AirStep. Ожидается минималистичный, но не слишком простой дизайн, отражающий легкость. Примеры стилей предоставлены для вдохновения.
Логотип
Нужен логотип для школы английского языка. Подробности (тз, сроки) вышлю исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо красиво дополнить существующий логотип в формате .cdr новым словом CLEANING. Ожидается качественное исполнение с учетом дизайна и эстетики логотипа.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа и товарного знака. Подробное техническое задание будет предоставлено после обсуждения. Необходимо указать стоимость и сроки выполнения работы.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать логотип для студии перманентного макияжа LEE studio. Необходимо учесть название и ассоциации с губами, бровями и глазами. Ожидается создание оригинального и запоминающегося дизайна, отражающего концепцию студии.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется разработка логотипа для магазина Mavka_Store. Идеи должны быть в стиле русалок или мифических созданий, связанных с мавками. Рассматриваются предложения от начинающих дизайнеров.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
Замовлено створення логотипу для магазину Mavka_Store, натхненного стилем русалок і міфічних створінь. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями. Очікується креативний підхід та унікальний дизайн.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад