Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок116 просмотров

Нужен логотип для школы английского языка. Подробности (тз, сроки) вышлю исполнителю

3 года назад
guest_1661271638507
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Исполнитель в кратчайшие сроки выполнил заказ, общался очень вежливо и учел каждый комментарий, в результате чего логотип получился таким, как я хотела. Спасибо, буду обращаться еще
Спасибо за заказ Надеюсь еще будем сотрудничать

Заявки фрилансеров

david0109
Давид 
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Владислав
 
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