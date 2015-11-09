Проблемка с функционалом

Добрый день! Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды. Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с ...
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Есть сайт mapper.by
Одна проблемка , прошу помощи по sql или что то в этом роде если это возможно вообщем когда заходишь на mapper.by в форме поиска выбираю автосервисы и нажимаю поиск то выдает в правом вернем углу найдено столько то мест нажимаю посмотреть все показывает что нашло , как только еще выбираю вид работ допустим кузовной ремонт тоже все находит но если нажать на посмотреть то что нашло в правом верхнем углу значек с восклицательным знаком , то пишет что запись не найдена , может есть специалисты которые могли бы посмотреть можно ли исправить эту проблему и сколько это будет стоить?
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