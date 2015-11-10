Скорость сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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Добрый день! Нужен специалист кто может увеличить скорость сайта. Жду Ваших предложений

8 лет назад
fsdzsdf
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Unk11
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$25
1 день
Очень качественно и эффективно выполнили свою работу )) А главное быстро и не дорого. Рекомендую )))
Заказчик хороший, адекватный и честный! Сделал перевод средств сразу же, как увидел проделанную работу. Хотя мы не работаем по постоплате, только предоплата. Решили сделать в этот раз исключение и не ошиблись. Рекомендую :)