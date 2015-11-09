Исправить небольшой глюк с Magento

Нам нужно сделать 3д калькулятор для сайта [url=http://www.dveritiger.ru/]www.dveritiger.ru[/url], как у [url=http://www.guardian-m.ru/calculator3d]www.guardian-m.ru/calculator3d[/url] Скопировать его не получаеться, т.к. информация для него (фурнитура) берется из их базы данных, которая закрыта. И отдельно без неё калькулятор не работает, всё взаимосвязано. Также нужно рисовать ...