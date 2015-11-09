Исправить небольшой глюк с Magento

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки127 просмотров
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Необходимо исправить конфликт jqwerry

Поправить программно вывод корзины

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Magento
8 лет назад
Butenko_Evgeniy
Евгений 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Valentin_Sergeev
Валентин 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
8 лет назад
$10
1 день
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