Для сайтов, написанных на джумла реализовать расширенный снипет, путем прописания в коде кода хлебных крошек и рейтинга по типу как описано - http://www.stef33.ru/shagi-bloga/kak-sdelat-klikabelnyj-snippet-v-gugle
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Требуется опытный специалист для доработки интернет-магазина на битриксе (актуальная лицензия имеется), а именно:
- поправить формы обратной связи
- доработка некоторых модулей
- написание нескольких скриптов
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