Доработки интернет-магазина на битриксе

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Требуется опытный специалист для доработки интернет-магазина на битриксе (актуальная лицензия имеется), а именно: 

- поправить формы обратной связи

- доработка некоторых модулей

- написание нескольких скриптов

8 лет назад
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад