Для сайтов, написанных на джумла реализовать расширенный снипет, путем прописания в коде кода хлебных крошек и рейтинга по типу как описано - http://www.stef33.ru/shagi-bloga/kak-sdelat-klikabelnyj-snippet-v-gugle
Нужно вконтакте выкачать контакты определенной группы
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Нужно вконтакте выкачать контакты определенной группы (телефон, почту, viber, ФИО )
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