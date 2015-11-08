Внедрение интернет-магазина на сайт (joomla3)

http://chudo-platki.ru/ К данному Лендингу требуется привязать корзину и робокассу. К заявке указывайте срок и цену. Спасибо.
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