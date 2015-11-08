Правки на сайте

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Нужно поправить на этой стр – goo.gl/LYDk99 кнопки вк и фб, чтобы при нажатии они создавали репост на своей стр. не работает добавление количества товара, знак рубля везде невероятно большой, тоже нужно поправить, цену сделать 1 цвета с рублем. 

goo.gl/ATuRwT тут нужно только знак рубля попроваить, чтобы он был одного шрифта и размера с ценой. 

goo.gl/G5YRKp на главной стр нужно сделать коллаж из фото, как здесь http://gamevainglory.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/ только с другими картинками и текстом. По умолчанию все картинки будут серыми, при наведении – цветными, при нажатии работает как обычная ссылка на текст в блоге. +ссылки картинками на сам магазин. Все это статично, то есть не надо в дальнейшем будет менять в админке. 

Срок сейчас

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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