Плагин для Wordpress - работа с QR

Добрый день!

Нужно разработать плагин для работы с QR и BAR кодами.

В приложении очень детальное ТЗ с набросками интерфейса и всеми необходимыми требованиями.

От Вас жду предложений по стоимости за проект и по времени реализации.

Реализация хранения данных должна быть через Custom Taxanomies, Custom Post Types, Custom Fields