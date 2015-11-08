Плагин для Wordpress - работа с QR

Необходимо написать скрипт, который должен исполнять событие клика не по элементу, а по координатам. Жду от Вас стоимость, сроки и желательно на чем будет написан скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно разработать плагин для работы с QR и BAR кодами.
В приложении очень детальное ТЗ с набросками интерфейса и всеми необходимыми требованиями.
От Вас жду предложений по стоимости за проект и по времени реализации.
Реализация хранения данных должна быть через Custom Taxanomies, Custom Post Types, Custom Fields
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать сайт благотворительного фонда open-palm.org.ua на drupal + самописный модуль к нему. Над ним работал программист, сейчас не может продолжить, но готов подсказать что да как делал, он на связи. Есть [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2HRvW7HilGhaU6Qqa0oUpcfWzyzk6ffq6nl4VLogEE/edit?usp=sharing]список необходимых доработок[/url]. ...Закрыт8 лет назад
- $5
Установлен OpenCart 2.0.3.1 и сторонний шаблон. 1. Сделать автоматический вывод подкатегорий над товарами в виде картинок в категории товаров. 2. Сделать вывод товаров на акции в боковой колонке сайта. 3. В административной панели левая колонка постоянно сворачивается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно ищем специалиста по разработке на Java для модификации плагина:https://github.com/zenobase/geocluster-facet Как плюс: - знание ElasticSearch или опыт написания под него плагинов.Закрыт8 лет назад
Требуется программист по для создания адаптивного сайта - имеется макет PSD, его нужно сверстать и повесить на CMS - WordPress Обязательно наличие опыта разработки адаптивных сайтов с примерами уже выполненных ранее работ. Также важно хорошее знание самой ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать и настроить поиск готового дизайна на вордпресс. Вот картинка дизайна: http://yadi.sk/i/lkad68Y_kHfLv Указывайте цену и сроки. Верстка должна быть качественной, для просмотра как с пк так и с мобильного. Не адаптивная! Сам ...Закрыт8 лет назад
В админке требуется реализовать возможности 1) создавать простые HTML страницы.(текст + фото) 2) загружать видео-файлы и хранить их. 3) привязывать любую созданную HTML страницу к видео (1 к 1). 4) ввести хэш или ключ. API: - список видео ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
На одном хостинге размещены 2 сайта, написанных на Bitrix в разных редакциях. Требуется написать скрипт для переноса данных инфоблоков (записей, прикрепленных картинок) с одного сайта на другой. Требования к скрипту: [list][*]скрипт должен быть написан на php и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Описание вот http://www.evernote.com/l/AR2JrekTvV1FbKTXFVdw2XXaekZxYHGGUs4/ Укажите время выполнения и сумму за которую готовы сделать это.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен парсер яндекс.картинок. 1. Парсер получает URL картинок, все картинки на моем хостинге. (картинок больше 40 тысяч) 2. Парсер ищет "другие размеры" этих картинок и сохраняет самую большую или побольше размером. Не важно, любая картинка будет больше ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад