Плагин для Wordpress - работа с QR

$750
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок484 просмотра
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Добрый день! 

Нужно разработать плагин для работы с QR и BAR кодами.

В приложении очень детальное ТЗ с набросками интерфейса и всеми необходимыми требованиями.

От Вас жду предложений по стоимости за проект и по времени реализации.

Реализация хранения данных должна быть через Custom Taxanomies, Custom Post Types, Custom Fields

WordPress
8 лет назад
PoMkaNik
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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