Адаптивный сайт *WordPress

Требуется программист по для создания адаптивного сайта - имеется макет PSD, его нужно сверстать и повесить на CMS - WordPress

Обязательно наличие опыта разработки адаптивных сайтов с примерами уже выполненных ранее работ.

Также важно хорошее знание самой CMS WordPress - поскольку на сайте будет много других модулей - фотогалерея, всплывающие формы заказа и другие всевозможные модули и компоненты!

Условия работы, способ оплаты и стоимость - обсуждается при личном голосовом общении по скайпу.

Ждем ваших предложений. Пишите!