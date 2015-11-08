Адаптивный сайт *WordPress

На сайте www.tek-nika.ru надо в разделе www.tek-nika.ru/zayvka разместить заявку на отправку груза в личном кабинете. Основной документ "Учёт заявок" пояснения по заполнению полей во втором доке "Поля". Важно: Укажите сразу стоимость. Сроки. Создать на сайте доступ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист по для создания адаптивного сайта - имеется макет PSD, его нужно сверстать и повесить на CMS - WordPress
Обязательно наличие опыта разработки адаптивных сайтов с примерами уже выполненных ранее работ.
Также важно хорошее знание самой CMS WordPress - поскольку на сайте будет много других модулей - фотогалерея, всплывающие формы заказа и другие всевозможные модули и компоненты!
Условия работы, способ оплаты и стоимость - обсуждается при личном голосовом общении по скайпу.
Ждем ваших предложений. Пишите!
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