Адаптивный сайт *WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок140 просмотров
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Требуется программист по для создания адаптивного сайта - имеется макет PSD, его нужно сверстать и повесить на CMS - WordPress

Обязательно наличие опыта разработки адаптивных сайтов с примерами уже выполненных ранее работ.

Также важно хорошее знание самой CMS WordPress - поскольку на сайте будет много других модулей - фотогалерея, всплывающие формы заказа и другие всевозможные модули и компоненты!

Условия работы, способ оплаты и стоимость -  обсуждается при личном голосовом общении по скайпу.

Ждем ваших предложений. Пишите!

WordPress
8 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва