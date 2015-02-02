Требуется создать таблицу заявок грузов для joomla

На сайте www.tek-nika.ru надо в разделе www.tek-nika.ru/zayvka

разместить заявку на отправку груза в личном кабинете.

Основной документ "Учёт заявок" пояснения по заполнению полей во втором доке "Поля".

Важно: Укажите сразу стоимость. Сроки.

Создать на сайте доступ к заполнению этой заявки.

1. разделение прав на просмотр и редактирование формы

2. гибкие поля

3. экспорт в пдф

4. отслеживание изменений

5. авторасчет полей в зависимости от контракта.

Должна быть возможность редактировать формы пользователям. Админы могут править всё. Заходим по логину и паролю в личный кабинет. У админов отдельные доступы.

Логин и пароль можно назначать для каждого отдельного пользователя.

Всё остаётся в формах. Вся информация сохраняется.

Возможность печатать.