Требуется создать таблицу заявок грузов для joomla

Нужна помощь в настройке редиректа 301 со страниц ucoz на опенкарт, сайт перехал В чем трабл, в укозе есть возможность иметь чпу категории главные разные, а чпу подкатегории одинаковые В опенкарте чпу должно быть уникальным на всю ...
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На сайте www.tek-nika.ru надо в разделе www.tek-nika.ru/zayvka
разместить заявку на отправку груза в личном кабинете.
Основной документ "Учёт заявок" пояснения по заполнению полей во втором доке "Поля".
Важно: Укажите сразу стоимость. Сроки.
Создать на сайте доступ к заполнению этой заявки.
1. разделение прав на просмотр и редактирование формы
2. гибкие поля
3. экспорт в пдф
4. отслеживание изменений
5. авторасчет полей в зависимости от контракта.
Должна быть возможность редактировать формы пользователям. Админы могут править всё. Заходим по логину и паролю в личный кабинет. У админов отдельные доступы.
Логин и пароль можно назначать для каждого отдельного пользователя.
Всё остаётся в формах. Вся информация сохраняется.
Возможность печатать.
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