Требуется создать таблицу заявок грузов для joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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На сайте www.tek-nika.ru  надо в разделе   www.tek-nika.ru/zayvka  

разместить заявку на отправку груза в личном кабинете. 

Основной документ "Учёт заявок" пояснения по заполнению полей во втором доке "Поля".  

Важно: Укажите сразу стоимость. Сроки. 

Создать на сайте доступ к заполнению этой заявки. 

1. разделение прав на просмотр и редактирование формы

2. гибкие поля

3. экспорт в пдф

4. отслеживание изменений

5. авторасчет полей в зависимости от контракта. 

Должна быть возможность редактировать формы пользователям. Админы могут править всё. Заходим по логину и паролю в личный кабинет. У админов отдельные доступы. 

Логин и пароль можно назначать для каждого отдельного пользователя. 

Всё остаётся в формах. Вся информация сохраняется. 

Возможность печатать.

Joomla
8 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад