Настроить редирект с ucoz на opencart

Нужна помощь в настройке редиректа 301 со страниц ucoz на опенкарт, сайт перехал

В чем трабл, в укозе есть возможность иметь чпу категории главные разные, а чпу подкатегории одинаковые

В опенкарте чпу должно быть уникальным на всю систему

Пример задачи:

1.есть две страницы на укозе boy/botinok и girl/botinok

на опенкарте создается boy/botinok-boy и girl/botinok

нужно сделать редирект с boy/botinok на boy/botinok-boy

Проблема в том что опенкарт откроет последнюю созданную подкатегорию. те.

Redirect 301 boy/botinok site.com/boy/botinok-boy

не сработает, опенкарт откроет girl/botinok

2. редирект страниц /index/0-2 на site.com/about/

Redirect 301 /index/0-2 site.com/about/