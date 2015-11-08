Доработать пхп скрипт добавление новостей в яндекс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки119 просмотров
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обновил пхп с 5.3 до 5.4 на сервере и скрипт перестал добавлять текст новости в файл, который читает паук яндекс новостей. необходимо

доработать файл, в котором находится пхп -скрипт.

Добавляются все поля, кроме 

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8 лет назад
mozgaromalux
Алексей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
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