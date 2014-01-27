mozgaromalux

Алексей mozgaromalux

 
40 летРоссия/Бердск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Доработать пхп скрипт добавление новостей в яндекс
Алексей отличный заказчик. Рекомендую!
Обращался за помощью, все сделано в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перестал работать вход в админку на сайте
Как всегда, отлично поработали с Алексеем. Рекомендую!
В очередной раз все супер!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сайт на движке DLE блокирует определённые айпи
Работали уже с Алексеем ранее над другим проектом. Как всегда - все отлично, оплатой доволен, общением так же. Отличный заказчик, буду рад поработать и в дальнейшем с Алексеем.
Работа выполнена быстро и качественно, всем рекомендую!
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Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Удалить вредоносный код с форума ipb 3
Рекомендую Александра как добросовестного заказчика. Буду рад поработать еще.
Все сделано быстро и качественно, рекомендую!
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iryston
Игорь 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исравить кодировку сайта на Danneo
Отличный заказчик. Оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Хороший исполнитель, все сделал быстро и качественно.
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