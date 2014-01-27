mozgaromalux

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Алексей mozgaromaluxmozgaromalux
- $2Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт8 лет назад
форум ipb 3.0 помечен яндексом, как опасный. Не могу самостоятельно увидеть вирус, в исходном коде его нет, антивирус не ругается - проверка на вирусы онлайн не показывает ничего. А в яндекс-вебмастере кроме вирус [url=http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1116612]Поведенческий анализ[/url] ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
на форуме ipb версии 3.0 не меняется шаблон через админку. Перестал менятся. Пытаюст к примеру что-то поменять в шаблоне через админку, жму сохранить - сохраняется, но ничего не меняется. Кеш перестраивать пробовал - не помогло. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
обновил пхп с 5.3 до 5.4 на сервере и скрипт перестал добавлять текст новости в файл, который читает паук яндекс новостей. необходимо доработать файл, в котором находится пхп -скрипт. Добавляются все поля, кроме ...Завершен8 лет назад
https://vk.com/prokatpristavok054 Группа в городе Новосибирске по прокату игровых приставок. Необходимо привлечь в группу 1000 живых подписчиков из города Новосибирска. город 1,5 млн жителей, услуга в городе востребована, есть другие похожие группы с более ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать уникальный или переработанный из уже существующего шаблон для сайта на вордпресс похожий по структуре на http://sibtechcom.ru/.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Востановить доступ к форуму на ipb. адрес http://uztransport.uz/ Пользователь стал админом и перевел форум в офлайн, мне запретил доступ в админку. Необходимо восстановить доступ в админкуСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на DLE необходимо прописать 301 редирект в файле штачесс, чтобы шла правильная переадресация со страниц для печати на обычные страницы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт на движке evoEngine 2.0 Classes при входе на страницу админки возникает ошибка: Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in вот ссылка на сайт serverstop100.com/admin/ необходимо поправить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обновил движок DLE с 5.2 до актуальной версии - нужно доработать шаблон, чтобы работали комментарии и остальное на сайте. Никаких дополнительных модулей не установлено, всё стандартно. В данный момент после обновления на сайте неправильно отображаются ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на старой версии dle 5.2 Проблема с дублями страниц. одна и таже новость доступна по 2 м адресам: http://index.php?newsid=28437 и без индекс.пхп вот так: ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт на очень старой версии DLE 5.2 от 2007 года. У меня есть лицензионная актуальная версия dle - необходимо обновить сайт, в том числе внести необходимые правки в шаблон, чтобы все работало.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
имеется сайт на движке DLE. Недавно появилась проблема: блокируется доступ с определенных айпи. приходит робот для индексации сайта и видит ответ: Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12) и ...Завершен10 лет назад
нужно встроить в него несколько кодов рекламы — тизеров, коды предоставлю. Обычным способом коды не встраиваются — нужно и каким то образом вписывать в пхп-файлы. Можно встроить по аналогии — на сайте есть уже установленные ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Форум на движке ipb 3 был взломан в шаблон сам добавляется вредоносный код, который появляется после удаления. Мною был найден один шелл, замаскированный под фото - больше ничего найти не смог. тем не менее код ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на движке Danneo. Неожиданно весь контент стал в вопросах, т.е. нечитаемым. С сайтом ничего не делал и никуда не переносил. Админка отображается нормально, походу дело в кодировке базы. перепробывал все способы прописать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Мне нужно подправить голосование в базе данных движка дле. Сейчас на сайте три активных голосования с тремя вариантами ответов - проголосовало всего 16 человек - а мне нужно, чтобы проголосовавших было около 500 , ...Завершен10 лет назад
Есть логотип на новостном сайте, который расположен в шапке - нужно украсить его новогодней простенькой темойЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
1.Имеется сайт на старой версии DLE . Недавно в шаблон голосования на сайте вставили скрипт: Требуется найти и закрыть дыру и прочие дыры на сайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На DataLife Engine: 9.2 при входе с мобильника предлагает скачать левую версию оперы мини. У некоторых юзеров антивирус блокирует сайт. Внешне в шаблоне никаких посторонних кодов не видно - в .штачессе тоже ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад