На форуме ipb версии 3.0 не меняется шаблон через админку

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок109 просмотров
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на форуме ipb версии 3.0 не меняется шаблон через админку. Перестал менятся.  Пытаюст к примеру что-то поменять в шаблоне через админку, жму сохранить -  сохраняется, но ничего не меняется.  Кеш перестраивать пробовал - не помогло.  Необходимо восстановить возможность редактировать шаблон через админку

8 лет назад
mozgaromalux
Алексей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад