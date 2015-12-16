С сохранением структуры, дизайна. Чтобы можно было редактировать сайт через админку. На сайте есть боковое меню, горизонтальное меню. Ссылка на сайт в прикреплении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поменять шаблон на сайте битрикс
С сохранением юрл адрессов и контента
Оставляйте заявки, кто готов помочь
- Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужна помощь в доработке интернет-магазина: возникли проблемы с шаблоном (https://opencartforum.com/files/file/2419-xds-coloring-theme-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-opencart-2x/) а именно со слайдами, баннерами, иконками платежных систем. Настроить отображение нужных элементов (модулей). подключить платежные системы и системы каналов продвиженияЗакрыт8 лет назад
Хочу сделать относительно простой сайт для преподавателя автошколы, на котором он смог бы выкладывать материалы для своих коллег (доступ только для ограниченного круга пользователей), и статьи для общего пользования. в качестве материалов будут - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить импорт из джумлы в Exel, а именно джумла с виртумартом. Но прайс в Exel уже создан и для названия товара и картинок отведены ячейки, вот нужно сделать так чтоб заполнялись эти ячейки инфой и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить неработающую пагинацию на главной странице WordPress сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовая верстка сайта сайта, нужно натянуть на WP. Скрин во вложении. Пишите сколько времени понадобиться. и какова ценаСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
нужна рекомендация или консультация как Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 знак по умолчанию стоит 75 знаков и при публикации обрезает заголовок в ЧПУ оплачу сразу после проверки работоспособности. мне не нужно на ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно на сайте http://xn--80ajgbfwdfz3o.xn--p1ai/ 1) нужно настроить поле в "оформить заявку" - дополнительная информация (она не отсылается) 2) Ускорить работу сайта, минимум: сжать картинки (без потери качества), сократить ява скрипт, css, html -по максимуму (без потери информации)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Есть сайт на dle 10.4 нужно поставить на него uppod player на html5, создать для него доп поле при добавлении новости. При этом чтобы нормально работала перемотка с любого места при просмотре.Закрыт8 лет назад
Требуется доработать сайт на wordpress согласно ТЗ. (сделать нормальные слайдеры, каталоги, мобильную версию и тд) Подробности лично.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад