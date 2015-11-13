Импорт с Jоomla в Exel

Нужно настроить импорт из джумлы в Exel, а именно джумла с виртумартом.

Но прайс в Exel уже создан и для названия товара и картинок отведены ячейки, вот нужно сделать так чтоб заполнялись эти ячейки инфой и при этом название товара было активной ссылкой ведущей на страницу с описанием. При этом что все остальные ячейки оставались на своих местах и размер ячеек в который осуществлялся импорт был тоже не изменным

более детально в переписке

вот ссылка на примерный вид прайса

clip2net.com/s/3qiaRRT

Показать как это работает, чтоб после этого я смог заниматся этим импортом

более детально пообщаться можно в скайпе

Предпочитаю безопасную сделку