Вордпресс. Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 зн.

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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нужна рекомендация  или консультация как Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 знак 

по умолчанию стоит 75 знаков  и при публикации обрезает заголовок в ЧПУ 

оплачу сразу после проверки работоспособности.

мне не нужно на конкретный сайт – нужна консультация/конкретная рекомендация КАК это сделать 

предполагаю что эта настройка правиться – возможно в самом WP или 

в самих файлах этого плагина – возможно кусок кода надо подправить или добавить 

но я не нашел – поэтому прошу платную консультацию 

Если знаете – пишите способ и № вашего кошелька и после проверки я переведу деньги в течении 10 минут

но для начала хотябы покажите пример – где это у вас реализовано как вот мне прислали ... http://123123adfdd.esy.es/bol-shoj-zagolovok-mnogo-simvolov-i-obrezat-sya-ne-dolzhen-zagolovok-skol-ko-simvolov-budet-svy-she-sta-horosho-test/  . – ...... – НО тут ЧПУ идет на латинице а мне нужно что бы КИРИЛИЦА была в ЧПУ длинной до 200 символов

8 лет назад
partnerzzz
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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