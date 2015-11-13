Вордпресс. Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 зн.

нужна рекомендация или консультация как Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 знак

по умолчанию стоит 75 знаков и при публикации обрезает заголовок в ЧПУ

оплачу сразу после проверки работоспособности.

мне не нужно на конкретный сайт – нужна консультация/конкретная рекомендация КАК это сделать

предполагаю что эта настройка правиться – возможно в самом WP или

в самих файлах этого плагина – возможно кусок кода надо подправить или добавить

но я не нашел – поэтому прошу платную консультацию

Если знаете – пишите способ и № вашего кошелька и после проверки я переведу деньги в течении 10 минут