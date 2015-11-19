Реализовать все что указано в ТЗ

Нужно оптимизировать сайт строго по ТЗ.

1. Сделать 301 редиректы, не много

2. Убрать все теги h кроме наших которые добавим

3. Добавить наши спойлеры с текcтом сразу после тега h1

4. И самое главное:

Для ВСЕХ реализовать генерацию Title, Description, H1:

для общих страниц, категорий и под категорий http://pro-service.com.ua/kompaniya/o-kompanii http://pro-service.com.ua/products/brendirovanie-produktsii http://pro-service.com.ua/products/46-resheniya-dlya-uborki/salfetki-dlya-uborki и тд. H1: «Название страницы/категории» Title: «Название страницы/категории» || ProService Description: «Название страницы/категории». Компания «ProService» – лидер в сфере товаров профессионального использования. Звоните: (0562) 310-126 для карточек товаров: http://pro-service.com.ua/products/46-resheniya-dlya-uborki/salfetki-dlya-uborki/461-tm-pro-service-viskoznye-salfetki-dlya-uborki-standart и тд H1: «Название товара» Title: «Название товара» Description: «Название товара» от компании «ProService». Детали по телефону

CMS Joomla 3

Если справитесь с этим тз будем сотрудничать и дальше.