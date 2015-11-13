Допилить модуль вукомерс на Worpress

Есть сайт на ВП, в нем есть модуль WooCommerce. Сейчас товар размещается по адресу www.сайт/tovar/товар-1

Нужно, чтобы было www.сайт/catalog/товар-1 или www.сайт/catalog/категория/товар-1

+ На сайте в разделе /Prod уже существуют категории товаров, реализовано стандартными средствами вп, просто страницы вида /catalog/категория

Эти категории также надо привязать к вукомерсу

+ Подверстать страницы товаров/корзину и прочее под общий шаблон сайта

+ Подцепить модуль оплаты робокассы.

+ Настроить импорт товаров из эксель дока.

Жду предложения со сроками, желательно, чтобы у вас уже был опыт с WP+WC+Robokassa