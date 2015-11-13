Допилить модуль вукомерс на Worpress

Сайт создан на Visual Composer WordPress inkgroup.ru. Первый косяк - в десктопной версии кнопки заказать, написать отзыв вызывают модалку, в мобильной же версии срабатывает только когда нажимаешь на окантовку кнопки снизу иногда по краям - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на ВП, в нем есть модуль WooCommerce. Сейчас товар размещается по адресу www.сайт/tovar/товар-1
Нужно, чтобы было www.сайт/catalog/товар-1 или www.сайт/catalog/категория/товар-1
+ На сайте в разделе /Prod уже существуют категории товаров, реализовано стандартными средствами вп, просто страницы вида /catalog/категория
Эти категории также надо привязать к вукомерсу
+ Подверстать страницы товаров/корзину и прочее под общий шаблон сайта
+ Подцепить модуль оплаты робокассы.
+ Настроить импорт товаров из эксель дока.
Жду предложения со сроками, желательно, чтобы у вас уже был опыт с WP+WC+Robokassa
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