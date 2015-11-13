Лечение сайта от вирусов на Jumla

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Пациент dveriby.com, хостинг заблокировал сайт за вирусы, нужно почистить все и залатать дырки по которым взломали. Хостинг проверял все файлы скрпитом ai-bolit, отчет проверки в прикрепе.
В заявке указывайте бюджет и примерно необходимое время.
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