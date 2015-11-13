Лечение сайта от вирусов на Jumla

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки174 просмотра
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Пациент dveriby.com, хостинг заблокировал сайт за вирусы, нужно почистить все и залатать дырки по которым взломали. Хостинг проверял все файлы скрпитом ai-bolit, отчет проверки в прикрепе.

В заявке указывайте бюджет и примерно необходимое время.

8 лет назад
Dlovar
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$10
1 день
Понравилось работать с Виктором, все быстро и четко, как я люблю, все бы так ). Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Все ясно и четко. Оплата мгновенна. Спасибо!!!
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