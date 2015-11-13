Лечение сайта от вирусов на Jumla

Пациент dveriby.com, хостинг заблокировал сайт за вирусы, нужно почистить все и залатать дырки по которым взломали. Хостинг проверял все файлы скрпитом ai-bolit, отчет проверки в прикрепе.

В заявке указывайте бюджет и примерно необходимое время.