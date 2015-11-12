CMS NetCat - Исправить проблемы с кодировкой и кэшированием

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок126 просмотров
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Требуется специалист по настройке CMS NetCat, а именно решение проблемы  с кодировкой и кэшированием.

При заходе в админку (на этапе авторизации), сразу возникаю проблемы с кодировкой.

При изменении страницы происходит какое-то кэширование, и при повторном изменении страницы в редакторе их нет. Требуется постоянно нажимать Ctrl+F5.

Прошу желающих в отклике написать стоимость работы.

8 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад