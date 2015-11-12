CMS NetCat - Исправить проблемы с кодировкой и кэшированием

Требуется специалист по настройке CMS NetCat, а именно решение проблемы с кодировкой и кэшированием.

При заходе в админку (на этапе авторизации), сразу возникаю проблемы с кодировкой.

При изменении страницы происходит какое-то кэширование, и при повторном изменении страницы в редакторе их нет. Требуется постоянно нажимать Ctrl+F5.

Прошу желающих в отклике написать стоимость работы.