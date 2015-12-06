Требуется перенести сайта Drupal

Не индексирует внутренние страницы сайта. При добавлении внутренних страниц в Гугл вебмастер - пишет что страница переадресовывает на главную. Хотя при заходе на страницу - переадресация не осуществляется. Так же нужно настроить страницу 404. Сайт 100bags.com.ua Движок OpenCart