Доработка сайта на InstantCMS

Добрый вечер!

Нужна доработка существующего магазина детской одежды на Instantcms:

1. нужен новый дизайн интернет-магазина. Примеры пришлю исполнителю.

2. нужны дополнительные фильтры для категорий (возраст, размер, вид товара)

3. необходима мобильная версия сайта

4. нужно поле для промо-кодов

5. сейчас существуют сложности с добавлением/удалением брендов в меню на сайте, при этом в админке они добавляются легко

6. сейчас в карточке товара не отображается несколько цен, эта функция тоже нужна

Буду рада предложениям.

Спасибо!