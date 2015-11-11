Доработка сайта на InstantCMS

Переношу сайт на Modx на новый сервер. Сервер с ISP. Взят под этот один сайт. Ошибка:[code][b]Fatal error[/b]: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 50631497 bytes) in [b]/blablabla/includes/document.parser.class.inc.php[/b] on line [b]3488[/b][/code] Нужно пофиксить. UPD. Дело ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Нужна доработка существующего магазина детской одежды на Instantcms:
1. нужен новый дизайн интернет-магазина. Примеры пришлю исполнителю.
2. нужны дополнительные фильтры для категорий (возраст, размер, вид товара)
3. необходима мобильная версия сайта
4. нужно поле для промо-кодов
5. сейчас существуют сложности с добавлением/удалением брендов в меню на сайте, при этом в админке они добавляются легко
6. сейчас в карточке товара не отображается несколько цен, эта функция тоже нужна
Буду рада предложениям.
Спасибо!
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