Wordpress сделать целевые страницы

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки118 просмотров
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Сайт туристической фирмы на wordpress

Сделать  шаблон целевой страницы

Поставить точки входа:

                Онлайн консультат

Заявка на просчет тура

               comebacker

всплывающее окно для подписки

              кнопка "Заказать звонок"

              кнопка "заказать тур"

кнопка "Бесплатная консультация по турам"

               подписка на рассылку

онлайн чат

WordPress
8 лет назад
nm210000
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад