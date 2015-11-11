Wordpress сделать целевые страницы

Сверстанные макеты установить на CMS Simpla сроки и бюджет заранее спасибо! тут скрины макетов https://cloud.mail.ru/public/Cofx/xBQkkrQsv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт туристической фирмы на wordpress
Сделать шаблон целевой страницы
Поставить точки входа:
Онлайн консультат
Заявка на просчет тура
comebacker
всплывающее окно для подписки
кнопка "Заказать звонок"
кнопка "заказать тур"
кнопка "Бесплатная консультация по турам"
подписка на рассылку
онлайн чат
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