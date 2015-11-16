Небольшие правки на сайте (Друпал)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки124 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется настроить по другому вывод информации по записям в двух блоках на сайте.

Работа небольшая, но срочная.

8 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bob301
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и правильно! Все бы фрилансеры были такими!
Остались только положительные эмоции от сотрудничества. Приятный в общении, ясно ставит задачи, моментальная оплата. Рекомендую!