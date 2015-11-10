Доработка сайта

Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress Внимание! Приложил файл -ТЗ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что:
1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка"
2). Так как шапка слишком широкая, то при нажатии на меню, такое ощущение, что ничего не изменяется, необходимо сделать скроллинг при нажатии на меню, чтобы страница опускалась вниз до текста.
3). Необходимо оцифровать каталог из 6 страниц в pdf, как это сделано на этой странице нажми
4). Строка поиска по оцифрованными каталогам так же должна искать по прайсам в базе данных. Попытаюсь объяснить на примере, например на этой странице если нажать 6 пункт, то выделится ниже в таблице блок цилиндров, мне нужно, чтобы эта выделенная строка блока цилиндров бралась из каталога товаров и была возможность заказа этой детали, например кнопка заказать или купить, с возможностью покупки этой детали. Если непонятно, спрашивайте)
5). Есть прайс в эксэле, необходимо настроить импорт товаров, так же чтоб отображались остатки на складе и всё это было связано с каталогом.
6). Сделать поиск по сайту.
Жду ваши предложения!
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