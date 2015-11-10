Настроить парсер Gdeslon для Wordpress

Есть проблема, парсер не успевает загрузить более 5000 товаров и вылетает на 500 ошибку.

Нужно либо настроить так чтобы не вылетало, либо как то устроить выгрузку с хостинга, либо любой другой вариант

кто знает о чем идет речь, наверняка уже находил решение

сайт на выделенном сервере.