Доработка по проекту

Есть персонаж, помещение, информация в базе Mysql Требуется подобрать оптимальный движок для браузерной 3D игры с подключением к Mysql и реализовать: 1)Персонаж должен перемещаться в помещении (стандартное управление) 2)Нажимать кнопки на виртуальных панелях, значения должны передаваться в базу. 3)и.т.п.
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В данный момент требуется выполнить работу на сайте http://sferatrade.ru/
Сайт создан на системе управления Битрикс.
Используется кодировка CP1251
Нужно:
- Во первых, на страницах каталога разместить модуль (битрикс умный фильтр, компонент) также необходимо вывести все имеющиеся свойства. И продумать и реализовать возможность для администратора, создавать новые свойства товара связанные с фильтром.
- Во вторых, произвести коррекцию выпадающего меню, согласно приложенному макету. Меню ограничено 15 строками, все строки свыше переносятся на след столбец.
- В третьих, изменить вертикальное меню на бургер (скрытое меню как в на сайте примере http://everyday79.ru/jobs/) Но только на страницах каталога. На месте меню и будет расположен умный фильтр. При наведении выпадающий список будет поверх умного фильтра.
Срок разработки до 16.11.2015
Разработка будет производится на тестовой среде.
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