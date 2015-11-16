Доработка по проекту

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки112 просмотров
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В данный момент требуется выполнить работу на сайте http://sferatrade.ru/ 

Сайт создан на системе управления Битрикс.

Используется кодировка CP1251

Нужно:

  • Во первых, на страницах каталога разместить модуль (битрикс умный фильтркомпонент) также необходимо вывести все имеющиеся свойства. И продумать и реализовать возможность для администратора, создавать новые свойства товара связанные с фильтром.
  • Во вторых, произвести коррекцию выпадающего меню, согласно приложенному макету. Меню ограничено 15 строками, все строки свыше переносятся на след столбец.
  • В третьих, изменить вертикальное меню на бургер (скрытое меню как в на сайте примере http://everyday79.ru/jobs/) Но только на страницах каталога. На месте меню и будет расположен умный фильтр. При наведении выпадающий список будет поверх умного фильтра.
Стоимость выполненной работы составит 5000 руб.

Срок разработки до 16.11.2015

Разработка будет производится на тестовой среде. 

8 лет назад
zii
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов