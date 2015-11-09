Оптовые цены для woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки192 просмотра
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Для каждого товара предоставить возможность прописать оптовую цену и оптовое количество единиц для модели, чтобы цена была оптовой. При заказе товара в количестве равно или больше заданного числа, которое установлено в поле оптовое количество единиц для модели, сумма заказа автоматически пересчитывается по “оптовой” цене. Поддержка нескольких уровней оптовых цен, в зависимости от количества в заказе. Например, от 10 шт – одна цена, от 100 шт – меньше, от 1000 шт – еще меньше. Позиционировать блок с оптовыми ценами на странице простого товара.

Аналог https://saphali.com/woocommerce-plugins/wholesale-optom-price

WordPress 4.3.1

Cайт http://k-ids.ru/

WooCommerce
8 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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