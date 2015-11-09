Исправление/модификация ajax формы обратной связи. Joomla

Сайт trifit.ru.

Внизу форма контактов. Нужно:

1) Исправить баг - не показывает "сообщение отправлено"

2) Добавить скрытую тему письма "заявка с сайта"

3) Изменить стиль формы на вот такой http://demo.joomshaper.com/2015/qubic/ (это практически тот же шаблон, архив имеется)

4) добавить возможность на сайте вызывать такую же форму кнопкой (их будет несколько) в виде pop-up. должна быть возможность изменять скрытое поле subject в зависимости от назначения кнопки.

5) Оставить только 2 поля для заполнения Имя и телефон.

СРАЗУ ПИШИТЕ СКОЛЬКО ХОТИТЕ ЗА РАБОТУ, делать нужно прямо сейчас