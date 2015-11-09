Есть давно работающий интернет-магазин по продаже шин и дисков на опенкарте 1,5. Купили для него модуль, видимо в связи с тем что шаблон был написан не совсем правильно, просто так он не работает, точнее работает, ...
Исправление/модификация ajax формы обратной связи. Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт trifit.ru.
Внизу форма контактов. Нужно:
1) Исправить баг - не показывает "сообщение отправлено"
2) Добавить скрытую тему письма "заявка с сайта"
3) Изменить стиль формы на вот такой http://demo.joomshaper.com/2015/qubic/ (это практически тот же шаблон, архив имеется)
4) добавить возможность на сайте вызывать такую же форму кнопкой (их будет несколько) в виде pop-up. должна быть возможность изменять скрытое поле subject в зависимости от назначения кнопки.
5) Оставить только 2 поля для заполнения Имя и телефон.
СРАЗУ ПИШИТЕ СКОЛЬКО ХОТИТЕ ЗА РАБОТУ, делать нужно прямо сейчас
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