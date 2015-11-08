Интеграция и адаптация модуля в OpenCart

Есть давно работающий интернет-магазин по продаже шин и дисков на опенкарте 1,5. Купили для него модуль, видимо в связи с тем что шаблон был написан не совсем правильно, просто так он не работает, точнее работает, но с глюками. Нужно будет интегрировать его в конкретное место на сайте, добиться чтобы он работал и адаптировать стили под сайт. работа модуля заключается в подборе дисков и шин по выбранному автомобилю.