Переделать страницу сайта на Mdox

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки116 просмотров
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Нужно переделать страницу сайта по ТЗ. 

Страница для изменения www.scoutmr.ru/ 

Как она должна выглядит (в файле)  https://yadi.sk/i/KTho2fMOkKd23  

напишите стоимость работ

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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