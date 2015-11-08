Доделать сайт DLE

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок142 просмотра
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нужно сайт доделать, пофиксить пару багов и вывести категории... Пишите профи, оплата по факту!

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов