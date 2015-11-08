Перебрать движок сайта

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Имеется цмс vii engine, шаблон вконтакте, требуется:

1. Проработать шаблон на ошибки

2. Удалить лишние функции

3. Добавить 1-2 функции (по возможности)

4. Почистить БД

5. Почистить код, просмотреть весь код на наличие ошибок, сторонник ссылок

6. Чисткой максимально облегчить данный движок

Своим дилетантским взглядом заметил что в нем очень опасного много хлама типа phpinfo, каких то чатов, админпанелей.

8 лет назад
sergo1986
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад