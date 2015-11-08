Перебрать движок сайта

Требуется создать такая же галерея на wordpress http://storage7.static.itmages.ru/i/15/1107/h_1446930917_6827748_647573e1f4.png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется цмс vii engine, шаблон вконтакте, требуется:
1. Проработать шаблон на ошибки
2. Удалить лишние функции
3. Добавить 1-2 функции (по возможности)
4. Почистить БД
5. Почистить код, просмотреть весь код на наличие ошибок, сторонник ссылок
6. Чисткой максимально облегчить данный движок
Своим дилетантским взглядом заметил что в нем очень опасного много хлама типа phpinfo, каких то чатов, админпанелей.
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