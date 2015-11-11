Срочно, кнопка заказать звонок

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Нужно поставить простую кнопку заказать звонок в шапку сайта, джумла. Бюджет маленький в несколько долларов.

8 лет назад
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$2
1 день
Все сделал быстро, все как просила. Рекомендую!
Отличный заказчик, предоставила все необходимые доступы, четко было поставлено тз, оплата во время, буду рад еще поработать с Гульназ.