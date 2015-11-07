Решение проблемы с подгрузкой фото AJAX на сайте Wordpress

Здравствуйте. Есть такая проблема. Сайт на cms wordpress alanmebel.by. На странице сайта "Кухни" (Шкафы, Детские) после кнопки "Показать еще" подгружающей средствами AJAX фото в галерею, при нажатии на фото окно PopUp открывается без галереи с дополнительными фото той же кухни с других ракурсов. До кнопки "Показать еще" окно PopUp открывается в том виде, в котором нужно. Видимо происходит какой-то конфликт, который не смог решить специалист, занимающийся разработкой сайта.

По его словам он попробовал подключал разные варианты галерей. Не помогло. В данный момент посты подгружаются через Аякс с помощью плагина. Он пробовал подключить Аякс напрямик к шаблону, результат тот же. Возможно, он что-то упустил или чего-то не знает.

Специалист предложил вариант с переходом к галерее через ссылку, но он нас не устраивает.

Если нужно будет, свяжу исполнителя со специалистом. Так же прилагаю скрины для оценки.

Кто сможет решить проблему, пишите, указывайте цену