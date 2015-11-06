Оформить станицу бронирования билетов и отелей

Нужно развернуть шаблон и полностью настроить. Нужно перевести на русский этот шаблон [url=http://themenis.com/opencart/stowear/v1/]http://themenis.com/opencart/stowear/v1/[/url], развернуть его на самом новом ocStore и настроить в нем фильтр и блог. А так же нужно настроить фильтры и блоги. Какие фильтры и блоги ...