Сделать новостной сайт на WordPress.

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок207 просмотров
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Необходимо сделать новостной сайт.

На сайте необходимо сделать 56 разделов, как тут слева http://www.infornews.ru/ 

В разделе отобрази ленту новостей как тут http://www.iphones.ru/

Текст новости отобрази как тут http://www.iphones.ru/iNotes/496598

Каждый раздел оформить на отдельном субдомене.

В каждом разделе необходимо отображать в главном меню подразделы (теги), не отображать разделы

Для каждого раздела и подраздела иметь возможность добавить (тайтл, дескрипшин, сео текст)

Для каждого раздела (субдомена) иметь возможность добавить robot.txt

Результатом работы должны быть 56 отдельных тематических сайтов на 56 субдоменах.

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад